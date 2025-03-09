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Трамп резко прервал журналиста после вопроса о ссоре Маска и Рубио

Американский президент Дональд Трамп резко прервал журналиста телеканала NBC News после вопроса о предполагаемой ссоре между миллиардером Илоном Маском и госсекретарем США Марко Рубио, сообщает RT .

Бизнесмен и совладелец консервативного новостного портала Trending Politics Коллин Рагг написал в соцсети X, что журналист спросил главу Белого дома, была ли стычка между Маском и Рубио. Трамп ответил, что никакой ссоры не было и обвинил журналиста в желании раздуть сенсацию.

«Ничего удивительного. Достаточно, NBC», — сказал президент США.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио и куратор департамента по повышению эффективности работы правительства Илон Маск бурно выясняли отношения при американском президенте Дональде Трампе.

Предметом публичного спора стало нежелание Рубио «выслушивать целый список претензий от самого богатого человека в мире».