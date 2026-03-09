Трамп рассказал, кто примет решение о конце операции против Ирана

Американский президент Дональд Трамп заявил, что решение о завершении операции против Ирана будет принято совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times of Israel.

«Я думаю, это обоюдное решение … в некоторой степени. Мы общаемся. Я приму решение в нужный момент, но все будет принято во внимание», — сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли он один принимать решение о завершении операции против Ирана или премьер-министр Израиля тоже будет иметь право голоса.

Военная операция США и Израиля против Ирана, стартовавшая 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей государства, в числе которых были верховный лидер аятолла Али Хаменеи и командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур.

В ответ на это КСИР осуществил масштабные ракетные обстрелы израильской территории, а также американских военных объектов, расположенных в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, ряд ближневосточных стран ввел запрет на использование своего воздушного пространства.

