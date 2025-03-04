Трамп раскрыл, чей кокаин нашли в Белом доме

Американский президент Дональд Трамп заявил, что найденный в Белом доме кокаин мог принадлежать его предшественнику Джо Байдену, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Spectator.

По другой версии, запрещенное вещество могло принадлежать сыну бывшего американского лидера Хантеру Байдену. Однако все отпечатки пальцев в месте, где находился найденный наркотик, нет.

«Ну, либо Джо (Байден — ред.), либо Хантер. Может быть, и Джо», — ответил Трамп на соответствующий вопрос о том, кто мог быть владельцем запрещенного вещества.

Трамп подчеркнул, что постарается разобраться во всем, что произошло в Белом доме в то время, как пост американского президента занимал Байден.

Об обнаружении кокаина в Белом доме стало известно 2 июля 2023 года. Тогда экс-президента США Байдена не было в доме, но там присутствовал его сын Хантер. Секретная служба провела свое расследование, но так и не смогла выяснить, как запрещенное вещество попало в президентскую резиденцию.