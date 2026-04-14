Трамп провел пресс-конференцию с курьером DoorDash у Овального кабинета

Президент США Дональд Трамп устроил пресс-конференцию у дверей Овального кабинета вместе с курьером службы доставки DoorDash, которая привезла заказ из McDonald’s, сообщает «Царьград» .

В понедельник Дональд Трамп неожиданно вышел к журналистам для общения у дверей Овального кабинета. Вместе с ним на вопросы прессы отвечала женщина-курьер, доставившая заказ из McDonald’s.

По данным пресс-пула Белого дома, сначала к месту встречи с журналистами прибыла девушка в форме DoorDash. Она передала президенту два больших пакета с едой. После этого началась пресс-конференция, которая продолжалась около 15 минут.

Курьер все это время стояла рядом с главой государства и отвечала на вопросы, когда Трамп предоставлял ей слово. Когда журналисты спросили о чаевых в Белом доме, президент протянул девушке купюру, однако ее номинал рассмотреть не удалось.

По завершении общения с прессой Трамп пригласил курьера ненадолго зайти в Овальный кабинет.

