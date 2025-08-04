Трамп пригрозил ввести новые санкции против РФ

Американский президент Дональд Трамп заявил, что введет новые санкции против РФ, если перемирие на Украине не будет достигнуто в ранее озвученный им срок, сообщает РИА Новости .

При этом он отметил, что у России хорошо получается избегать санкции.

«Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявлял о готовности рассмотреть жесткие меры, включая 100%-ные пошлины для России и ее партнеров, если в течение 10 дней (срок был сокращен с 50 дней) не будет прогресса в урегулировании украинского кризиса. При этом сам президент скептически оценил целесообразность 500%-ных тарифов, назвав их «бессмысленными».