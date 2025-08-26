Трамп пригрозил миру пошлинами и эмбарго на чипы
Президент США Дональд Трамп развернул новую линию обороны американского технологического суверенитета, пообещав жёстко карать любые страны, которые решатся взимать цифровые налоги с компаний из США, сообщает ТАСС.
В своём аккаунте в Truth Social действующий президент опубликовал развёрнутое предупреждение, в котором поставил ультиматум международному сообществу: немедленно отменить все «дискриминационные» меры против Big Tech или столкнуться с рестрикциями
В качестве ответных мер Белый дом готов задействовать два ключевых инструмента давления: существенное повышение пошлин на импорт товаров из стран-нарушителей и ограничение экспорта в них американских чипов и высоких технологий.
Это заявление напрямую затрагивает интересы ключевых торговых партнёров США, в первую очередь Европейского союза и Великобритании, где цифровые налоги уже стали реальностью. Угроза ограничить поставки микросхем, являющихся критическим ресурсом для современной экономики, демонстрирует готовность Трампа идти на крайние меры для защиты интересов американского IT-сектора. Подобная политика, основанная на принципе «Америка прежде всего», знаменует собой новый виток глобальной торговой войны, на этот раз разворачивающейся в цифровой сфере, где у Вашингтона есть значительные рычаги влияния.