Трамп пригрозил миру пошлинами и эмбарго на чипы

В своём аккаунте в Truth Social действующий президент опубликовал развёрнутое предупреждение, в котором поставил ультиматум международному сообществу: немедленно отменить все «дискриминационные» меры против Big Tech или столкнуться с рестрикциями

В качестве ответных мер Белый дом готов задействовать два ключевых инструмента давления: существенное повышение пошлин на импорт товаров из стран-нарушителей и ограничение экспорта в них американских чипов и высоких технологий.

Это заявление напрямую затрагивает интересы ключевых торговых партнёров США, в первую очередь Европейского союза и Великобритании, где цифровые налоги уже стали реальностью. Угроза ограничить поставки микросхем, являющихся критическим ресурсом для современной экономики, демонстрирует готовность Трампа идти на крайние меры для защиты интересов американского IT-сектора. Подобная политика, основанная на принципе «Америка прежде всего», знаменует собой новый виток глобальной торговой войны, на этот раз разворачивающейся в цифровой сфере, где у Вашингтона есть значительные рычаги влияния.