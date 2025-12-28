Трамп предложил журналистам «взятку» в виде обеда при Зеленском

Во время встречи с Владимиром Зеленским в имении Мар-а-Лаго президент США Дональд Трамп пошутил с журналистами, предложив им обед, сообщает РИА Новости .

«Хотели бы вы поесть? Или вы это сочтете взяткой?» — обратился он к прессе.

На это слово Зеленский слегка дернулся в кресле, «как будто пожал плечами», и с легкой усмешкой отреагировал на реплику американского коллеги. Трамп, продолжив шутить, распорядился накормить журналистов, но с сомнением добавил, что это не гарантирует положительных публикаций. Переговоры лидеров проходили в главном обеденном зале резиденции за сервированным столом.

Слова Трампа прозвучали на фоне недавнего сообщения Национального антикоррупционного бюро Украины о масштабной спецоперации в энергетике.

