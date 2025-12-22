сегодня в 20:32

Для расследования нарушений в оборонной сфере в Раде создали спецкомиссию

В украинской Верховной Раде создана временная комиссия для проверки сообщений о нарушениях в военной сфере и в области борьбы с коррупцией. Об этом сообщил официальный сайт законодательного органа, пишет РИА Новости .

На сайте Рады указано, что ключевые задачи комиссии включают в себя расследование возможных фактов нарушения украинского законодательства в период военного времени, касающихся оборонной отрасли, а также изучение случаев коррупции в различных секторах экономики, включая критически важную инфраструктуру.

Председателем комиссии назначен депутат Алексей Гончаренко*. Он сообщил в своем Telegram-канале о начале работы комиссии.

Ранее глава Госаудитслужбы Алла Басалаева анонсировала аудит 88 организаций, включая предприятия оборонного комплекса и государственные компании, подчиненные Минобороны, после недавнего коррупционного скандала в энергетическом секторе. Она подчеркнула, что аудит оборонной сферы в 2023 году выявил многочисленные нарушения, результаты которого стали основанием для возбуждения уголовных дел и кадровых перестановок.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября сообщило о проведении масштабной спецоперации в энергетической отрасли и опубликовало фотографии с крупными суммами валюты, изъятыми в ходе обысков.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

