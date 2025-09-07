Трамп предложил ХАМАС обмен заложников на прекращение операции в Газе

сегодня в 23:08

Президент США Дональд Трамп обратился к движению ХАМАС через свою социальную сеть Truth Social, выдвинув ультиматум с требованием освободить 48 израильских заложников в обмен на прекращение военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.

«Это мое последнее предупреждение, другого не будет», — подчеркнул он, добавив, что Израиль уже согласился на его предложение.

По данным израильских СМИ, власти страны действительно рассматривают инициативу Трампа «очень серьезно». Однако официального подтверждения от правительства Израиля или ХАМАС пока не поступило.

Заявление президента США прозвучало на фоне эскалации конфликта, который продолжается уже несколько месяцев.