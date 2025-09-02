Израиль мобилизует десятки тысяч резервистов перед захватом города Газа
Фото - © Israel Defense Forces
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о подготовке масштабной мобилизации резервистов перед ожидаемой операцией по захвату города Газа. По оценкам журналистов, ЦАХАЛ уже поставил под ружье не менее 40 000 бойцов в преддверии вторжения в самый населенный город Палестины, сообщает The Jerusalem Post.
В статье Газу называют последним «значимым оплотом» и командным центром палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Готовящееся вторжение в город — критически важный шаг для уничтожения военной инфраструктуры радикалов, утверждает издание.
Ранее план по оккупации Газы одобрил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил заключить шведскую экоактивистку Грету Тунберг, планирующую прорвать израильскую блокаду сектора Газа ради доставки гуманитарной помощи, в тюрьму для террористов.