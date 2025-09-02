Израиль мобилизует десятки тысяч резервистов перед захватом города Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о подготовке масштабной мобилизации резервистов перед ожидаемой операцией по захвату города Газа. По оценкам журналистов, ЦАХАЛ уже поставил под ружье не менее 40 000 бойцов в преддверии вторжения в самый населенный город Палестины, сообщает The Jerusalem Post.