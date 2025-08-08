сегодня в 23:40

Трамп пообещал сегодня назвать место встречи с Путиным

Американский президент Дональд Трамп пообещал сегодня объявить о месте встрече с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости .

«Думаю, вы будете счастливы. Мы объявим место проведения сегодня», — отметил он.

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут встретиться лично в конце следующей недели.

Ранее в Кремле заявили, что следующая неделя обозначена как ориентир для встречи Путина и Трампа. Однако точная дата не называлась.

Сейчас РФ и США ведут подготовку к переговорам. О том, где именно встретятся Путин и Трамп, пока что ничего неизвестно.