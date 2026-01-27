сегодня в 23:00

Американский президент Дональд Трамп получит неограниченные полномочия по управлению Газой в рамках Совета мира, сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Как отмечается в проекте резолюции от 22 января, Трамп в качестве председателя совета сможет назначать высших должностных лиц для управления анклавом.

Кроме того, Трамп имеет право одобрять или приостанавливать любые резолюции в экстренных случаях.

Ранее Премьер-министр Италии Джорджа Мелони высказала просьбу американскому президенту Дональду Трампу, касающуюся изменения формата работы Совета мира.

Лидер Италии сказала об этом на пресс-конференции, которая прошла после переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

