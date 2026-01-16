Трамп планирует объявить о контакте с инопланетной цивилизацией на ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп намерен выступить с заявлением о первом контакте с инопланетной цивилизацией во время Чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщил режиссер-документалист Марк Кристофер Ли, передает «Царьград» .

Британский таблоид Daily Star со ссылкой на режиссера-документалиста Марка Кристофера Ли сообщил, что Дональд Трамп готовит «самое значимое заявление в истории человечества». По словам Ли, президент США планирует объявить о первом контакте с инопланетной цивилизацией во время Чемпионата мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Марк Кристофер Ли отметил, что Трамп выступит перед нацией 8 июля 2026 года, когда внимание всего мира будет приковано к футбольному турниру. Документалист утверждает, что речь уже подготовлена и может оказать значительное влияние на будущее человечества.

«Это произойдет ровно через 79 лет после того, как армия США заявила об обнаружении „летающего диска“ после крушения НЛО в Розуэлле», — пишет издание. Позже это заявление было отозвано, а обломки признаны аэростатом для мониторинга ядерных испытаний.

Ли ранее уже делал подобные прогнозы, называя 2026 год «годом откровения». В 2025 году он предполагал, что первый публичный контакт с внеземной цивилизацией может произойти именно во время футбольного чемпионата. Британский доктор наук Мэгги Адерин-Покок также высказывала мнение, что человечество обнаружит внеземную жизнь к 2075 году.

