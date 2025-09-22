Трамп пересматривает условия АУКУС и усиливает давление на Австралию

США объявили о пересмотре условий оборонного альянса АУКУС, что вызвало обеспокоенность Австралии и Великобритании. Австралия опасается потерять поддержку союзников и вынуждена увеличивать военные расходы, сообщает «ФедералПресс».

Летом Пентагон заявил о намерении пересмотреть план оборонного альянса АУКУС, объединяющего Австралию, Великобританию и США в Индо-Тихоокеанском регионе. Это заявление вызвало тревогу в Австралии и смущение в Великобритании. Как отмечает китайское издание Sohu, США стремятся усилить давление на Австралию, вынуждая ее идти на новые уступки.

В публикации подчеркивается, что Австралия инвестирует еще 12 млрд австралийских долларов в создание крупного центра национальной обороны в Перте, где в будущем смогут обслуживаться американские подводные лодки. Однако команда Дональда Трампа придерживается позиции, что любые соглашения можно пересматривать, если это выгодно США.

Австралийское руководство опасается быть исключенным из альянса и продолжает вкладывать значительные средства в оборону. Ранее Австралия уже разорвала контракт с Францией и пошла на конфликт с ЕС ради союза с США и Великобританией, но теперь сталкивается с непредсказуемостью американских партнеров.

В Китае считают, что строительство оборонной базы — лишь первый этап. В дальнейшем Австралии предстоят расходы на закупку подводных лодок, обучение персонала и техническое обслуживание. По оценкам, к 2055 году программа атомных подводных лодок АУКУС может обойтись в 245 миллиардов долларов, и пока неясно, какую часть этой суммы заплатит Австралия.

«Австралия сидит за карточным столом, она уже поставила все фишки и должна улыбнуться и сказать „да“, — подытожили китайские журналисты.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп лично просил президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена передать военную базу в собственность США, что вызвало неоднозначную реакцию в Сеуле.