23 ноября американский президент Дональд Трамп в сообщении в своей соцсети Truth Social переложил ответственность за кризис на Украине на плечи украинских властей и предшественников нынешней администрации, которую возглавлял экс-президент США Джо Байден.

В своем сообщении Трамп заявил, что российско-украинский конфликт является бесчеловечным и вызывает содрогание, и что при компетентном руководстве в Вашингтоне и Киеве его бы удалось избежать.

Трамп отметил, что за время пребывания Байдена на посту президента ситуация на востоке Европы лишь ухудшилась.

Он также отметил, что если бы в 2020 году победил на президентских выборах, того, что происходит сейчас, не было бы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.