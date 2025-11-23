Трамп обвинил Киев и Байдена в украинском конфликте
Фото - © РИА Новости
23 ноября американский президент Дональд Трамп в сообщении в своей соцсети Truth Social переложил ответственность за кризис на Украине на плечи украинских властей и предшественников нынешней администрации, которую возглавлял экс-президент США Джо Байден.
В своем сообщении Трамп заявил, что российско-украинский конфликт является бесчеловечным и вызывает содрогание, и что при компетентном руководстве в Вашингтоне и Киеве его бы удалось избежать.
Трамп отметил, что за время пребывания Байдена на посту президента ситуация на востоке Европы лишь ухудшилась.
Он также отметил, что если бы в 2020 году победил на президентских выборах, того, что происходит сейчас, не было бы.
