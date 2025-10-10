Трамп обратился к Путину из-за Нобелевской премии

Трамп поблагодарил Путина за слова о нем и Нобелевской премии

Президент США Дональд Трамп поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за слова о том, что республиканец делает многое для урегулирования международных кризисов. Глава России говорил об этом в контексте обсуждения, достоин ли американский лидер Нобелевской премии мира, сообщает aif.ru .

Во время пресс-конференции по итогам трехдневной работы в Таджикистане Владимир Путин заявил, что премию мира должны вручать за реальные заслуги. Он обратил внимание, что решения Нобелевского комитета нанесли удар по репутации престижной награды.

Владимир Путин также высказывался о том, достоин ли премии мира Дональд Трамп.

«Бог с ним, не мне судить, достоин или недостоин действующий президент США Нобелевской премии, я не знаю. Но он реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, десятилетиями длящиеся кризисы», — говорил Путин.

Позже президент США опубликовал фрагмент, на котором российский коллега говорит эти слова.

«Спасибо, президент Путин!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.