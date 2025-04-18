Трамп не хочет нести ответственность за весь Запад, заявил Пушков

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил в Telegram-канале , что американский президент Дональд Трамп не хочет нести ответственность за весь Запад,

«Похоже, он не хочет нести новые расходы, чтобы сделать Запад „снова великим“, не хочет нести ответственность за весь Запад, не сильно любит Европу и не очень верит, что она способна возродиться», — отметил он, комментируя предложение премьера Италии Джорджа Мелони сделать Запад «снова великим» вместе с Трампом.

По словам Пушкова, американский президент сдержанно согласился, но при этом особого восторга не выразил.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о кардинальном изменении западного мира после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Политик констатировала, что традиционный трансатлантический альянс в прежнем виде больше не существует, но видит в этом возможность для ЕС укрепить связи с другими регионами.