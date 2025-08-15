Трамп не будет вести переговоры от имени Украины

Американский президент Дональд Трамп сказал, что на саммите с российским коллегой Владимиром Путиным будет говорить о территориях. Однако он думает, что решение по этому поводу должна принимать Украина, сообщает РИА Новости .

«Я не собираюсь вести переговоры от их имени», — сказал Трамп.

Американские президент считает своей целью приехать на саммит, чтобы усадить Россию и Украину за стол переговоров.

Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа в 11:00 по местному и 22:00 по московскому времени. Президент США пригрозил России экономическими последствиями, если встреча ни к чему не приведет.