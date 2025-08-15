сегодня в 15:39

Трамп: РФ ожидают экономические последствия при отсутствии прогресса на Аляске

Президент США Дональд Трамп пригрозил РФ тяжелыми экономическими последствиями, если встреча на американской Аляске не приведет к прогрессу в завершении украинского конфликта. Он добавил, что хотел бы заняться проблемами своего государства, но пытается закончить боестолкновение для спасения людей, сообщает РИА Новости .

Дональд Трамп надеется, что из встречи на Аляске «что-то выйдет». Он назвал президента России Владимира Путина умным.

Глава США допустил предоставление гарантий безопасности Украине. Это может произойти, если поучаствуют ЕС и иные государства.

Ранее Белый дом опубликовал график президента США. Согласно ему, встреча Путина и Трампа состоится 15 августа в 11:00 по местному времени, или в 22:00 по московскому.