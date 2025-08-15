Трамп: РФ ожидают экономические последствия при отсутствии прогресса на Аляске
Фото - © РИА Новости
Президент США Дональд Трамп пригрозил РФ тяжелыми экономическими последствиями, если встреча на американской Аляске не приведет к прогрессу в завершении украинского конфликта. Он добавил, что хотел бы заняться проблемами своего государства, но пытается закончить боестолкновение для спасения людей, сообщает РИА Новости.
Дональд Трамп надеется, что из встречи на Аляске «что-то выйдет». Он назвал президента России Владимира Путина умным.
Глава США допустил предоставление гарантий безопасности Украине. Это может произойти, если поучаствуют ЕС и иные государства.
Ранее Белый дом опубликовал график президента США. Согласно ему, встреча Путина и Трампа состоится 15 августа в 11:00 по местному времени, или в 22:00 по московскому.