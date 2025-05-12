Трамп нарушил стратегию Украины по принуждению России к миру

После того как российский президент Владимир Путин предложил Украине возобновить в Стамбуле прямые переговоры о мире, американский лидер Дональд Трамп обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом «немедленно» согласиться на решение конфликта мирным путем, и тем самым нарушил стратегию Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-издание Страна.ua.

«Вчера (11 мая — ред.) президент США Дональд Трамп фактически разрушил выстроенную Владимиром Зеленским и европейскими лидерами стратегию „принуждения Владимира Путина к миру“ <…>. Глава Белого дома призвал Зеленского „немедленно“ согласиться на прямые переговоры с Путиным», — говорится в публикации.

При этом Трамп ничего не сказал о том, что стороны должны полностью прекратить боевые действия. Он только обратился к Зеленскому с требованием согласиться на прямой контакт с Россией в Стамбуле.

Путин в своем предложении возобновить прерванные еще в 2022 году по решению Киева переговоры не исключил, что во время контакта стороны могут выйти на соглашение о прекращении огня.

О том, какими могут быть переговоры между Москвой и Киевом на территории Турции, а также кто в них может участвовать, читайте в большом материале РИАМО.