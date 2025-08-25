Трамп намерен вернуть Пентагону историческое название:

В ходе встречи с южнокорейским лидером Ли Чжэ Меном американский лидер сообщил журналистам, что рассматривает вопрос о переименовании министерства обороны обратно в «министерство войны». Такое название ведомство носило в период обеих мировых войн, и, по мнению Трампа, оно куда более точно отражает суть деятельности Пентагона.

«Это называется министерством обороны, но, между нами, я думаю, что мы изменим название. Если вы хотите знать правду, то, возможно, уже скоро мы озвучим некоторую информацию на этот счет», — подчеркнул он, признавшись, что в частном порядке уже давно использует это историческое обозначение.

Данная инициатива стала продолжением мысли, высказанной главой Белого дома ранее в тот же день. Комментируя свою позицию, Трамп заявил, что новое старое название звучит более звучно и прямо указывает на наступательные возможности американской армии.

«Мы не хотим одной лишь обороны, мы также хотим наступления», — пояснил он свою точку зрения.

Исторически министерство войны США функционировало с 1789 по 1947 год, после чего было реорганизовано и окончательно переименовано в министерство обороны в 1949 году.