Запад допускает, что Трамп проведет переговоры по миру на Украине на условиях РФ

Избранный президент США Дональд Трамп может согласиться на переговоры по миру на Украине на условиях российского лидера Владимира Путина, если глава РФ согласится разорвать военные отношения с Китаем, пишет «Лента.ру» .

Соответствующий сценарий развития событий допустил старший научный сотрудник Университета Джонса Хопкинса Петр Померанцев в статье для The Guardian. Он считает, что Трамп может согласиться на условия Путина, если Россия перестанет сотрудничать с Китаем по военным вопросам.

«Россия всегда требовала демилитаризованной Украины под фактическим политическим контролем Кремля. В окружении Трампа есть люди, которые могут согласиться на это — особенно, если Россия разорвет военные отношения с Китаем», — допустил в публикации Померанцев.

Кроме того, Трампу предстоит провести переговоры не только с Россией, но и со странами из Евросоюза и Великобританией. Брюссель и Лондон могут предложить американскому лидеру новые торговые отношения и другие выгодные для Штатов предложения.