сегодня в 22:55

Трамп может предложить Путину разработку редкоземельных минералов на Аляске

Американский президент Дональд Трамп в ходе саммита предложит президенту РФ Владимиру Путину разработку редкоземельных минералов на Аляске, сообщает британская газета The Telegraph .

Также в рамках российско-американского саммита глава Белого дома намерен предложить Путину снятие запрета на поставку запчастей для российских самолетов.

По мнению анонимного чиновника британского правительства, подобные предложения России «могут быть приемлемыми для Европы».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским в случае успешного саммита на Аляске, который состоится 15 августа.