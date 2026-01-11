сегодня в 15:53

Трамп: Куба в дальнейшем не получит нефть или денежные ресурсы от США

Американский президент Дональд Трамп сказал, что на Кубу больше не будут поступать нефть или материальные средства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал Reuters.

Президент США добавил, что теперь у Венесуэлы есть Соединенные Штаты. Они смогут защитить государство.

Ранее Трамп провел встречу с главами нефтяных компаний. На них обсуждался венесуэльский вопрос и положение Кубы.

Трамп заявил, что страна находится в плохом состоянии. Государство имело зависимость от Венесуэлы в плане нефти и денег. После случившегося 3 января никто не знает, что с ней будет.

Президент США подчеркнул, что Куба в прошлом была обеспечена венесуэльской нефтью. Также страна получала финансовую помощь и в обмен обеспечивала Каракас военной защитой.

3 января США вторглись в Венесуэлу, обстреляли ее военные базы, местный парламент и похитили президента Николаса Мадуро с супругой. Пару будут судить за уголовные преступления. Новые власти начали сотрудничать с Соединенными Штатами.

