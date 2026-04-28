Трамп коснулся плеча Карла III и нарушил протокол

Президент США Дональд Трамп прикоснулся к плечу короля Карла III во время встречи в Вашингтоне, нарушив неписаное правило королевского протокола, сообщает «Царьград» .

Президент США Дональд Трамп нарушил королевский этикет во время церемонии встречи Карла III в Вашингтоне. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

«Трамп потрогал короля за плечо в знак (ред. — своего) расположения, что нарушило королевский протокол. Важный пункт, неписаное правило — никогда не инициировать физический контакт с королевской четой», — сообщает издание.

Газета уточнила, что американского лидера заранее консультировали по вопросам протокола. Тем не менее после рукопожатия и официальной фотосессии Трамп «деликатно коснулся» Карла III.

После церемонии король с королевой Камиллой и президент США с первой леди Меланией Трамп направились в Белый дом. Именно в этот момент, по данным издания, глава Белого дома похлопал монарха по плечу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.