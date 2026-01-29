Трамп: я лично обратился к Путину с просьбой не наносить удары по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин согласился приостановить удары по Киеву и другим украинским городам на неделю из-за сильных холодов.

«Из-за экстремального холода — такого же, как у нас (в США - ред.) — я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города на протяжении недели. Это не просто холод, это рекордно низкие температуры», — сказал американский лидер.

Он отметил, что во время переговоров Путин согласился на его просьбу, что «стало неожиданным».

Трамп выразил удовлетворение соглашением, подчеркивая важность сохранения жизней и предотвращения дополнительных разрушений в условиях суровой зимы.

