Трамп исключил отправку войск на Украину, но допустил авиаподдержку

Президент США Дональд Трамп в интервью The Daily Caller подтвердил, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине.

«Наших солдат там не будет», — заявил глава Белого дома. При этом он допустил возможность оказания воздушной поддержки, отметив, что в случае участия в патрулировании неба это «в основном были бы европейцы», но США могли бы помочь.

Трамп в очередной раз дистанцировался от конфликта, подчеркнув, что это «не его война».

Он также уточнил, что США прекратили прямые поставки оружия Киеву — теперь этим занимается НАТО, которое выплачивает Вашингтону компенсации за вооружение.