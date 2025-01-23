Трамп хочет встретиться с Путиным для решения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине, сообщает РИА Новости .

«Одна вещь очень важна. Я бы хотел иметь возможность встретиться с президентом Путиным как можно скорее и положить конец этой войне», — сказал Трамп.

Кроме того, американский лидер уверен, что Украина уже готова к заключении сделки для урегулирования конфликта.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к диалогу по Украине с США, но сигналов от Вашингтона пока не поступало. РФ ждет их.

Между тем министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Путина и Трампа к переговорам для решения конфликта на Украине. По словам политика, прямые контакты США и РФ дадут надежду на решение украинского кризиса.