Трамп допустил, что не поедет на переговоры в Турцию

Американский президент Дональд Трамп, завершая визит в ОАЭ, сообщил, что планирует 16 мая вернуться в США, пишет РБК .

Ранее американский лидер допускал, что отправится в Турцию, где запланированы переговоры РФ и Украины.

«Мы завтра уезжаем. Пока пункт назначения неизвестен. <…> Вероятно, мы поедем назад в Вашингтон», — заявил Трамп.

Прямые переговоры между Москвой и Киевом должны были состояться 15 мая, но в итоге перенесены на 16 мая. Российская делегация ждет украинских переговорщиков с самого утра на территории Турции.

В состав российской делегации, которую 14 мая утвердил президент Владимир Путин, вошли восемь человек. Четверо из них — эксперты.