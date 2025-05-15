Трамп допустил, что не поедет на переговоры в Турцию
Американский президент Дональд Трамп, завершая визит в ОАЭ, сообщил, что планирует 16 мая вернуться в США, пишет РБК.
Ранее американский лидер допускал, что отправится в Турцию, где запланированы переговоры РФ и Украины.
«Мы завтра уезжаем. Пока пункт назначения неизвестен. <…> Вероятно, мы поедем назад в Вашингтон», — заявил Трамп.
Прямые переговоры между Москвой и Киевом должны были состояться 15 мая, но в итоге перенесены на 16 мая. Российская делегация ждет украинских переговорщиков с самого утра на территории Турции.
В состав российской делегации, которую 14 мая утвердил президент Владимир Путин, вошли восемь человек. Четверо из них — эксперты.