Трамп заявил, что США в случае Харрис превратятся в «Венесуэлу на стероидах»

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп счатет, что в случае победы его оппонента от демократов Камалы Харрис у страны «нет шанса на успех». По его мнению, неразрешенный миграционный кризис превратит страну в «Венесуэлу на стероидах», пишет РИА Новости.

«Она уничтожает эту страну. Если она станет президентом, у нашей страны не останется ни шанса на успех», — сказал он в ходе первого раунда теледебатов с Харрис на площадке телеканала ABC.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября этого года. На пост хозяина Белого дома претендуют кандидат от республиканцев Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис.

Ранее американский аналитик Аллан Лихтман предсказал победу кандидата в президенты США Камалы Харрис над своим соперником Дональдом Трампом.