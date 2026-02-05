Трамп 5 февраля сделает объявление на неназванную тему

Американский президент Дональд Трамп в четверг посетит Национальный молитвенный завтрак, заслушает брифинг разведки и сделает объявление на неназванную тему, следует из его расписания, сообщает РИА Новости .

В 8.30 утра (16.30 мск) президент США примет участие в Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне. После, в 11.00 (19.00 мск), он заслушает брифинг разведки.

В 19.00 (03.00 пятницы мск) он сделает объявление. Тема объявления неизвестна.

Ранее американский лидер заявил, что попросил своего российского коллегу Владимира Путина приостановить удары по Киеву и другим украинским городам на неделю из-за сильных холодов. По его словам, президент РФ согласился на его просьбу, что «стало неожиданным».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.