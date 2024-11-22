Токаев призвал усилить меры безопасности из-за ухудшения ситуации вокруг Украины

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил усилить меры безопасности основных военных и гражданских объектов в стране из-за ухудшения ситуации вокруг Украины, пишет ТАСС .

Он подчеркнул, что главная стратегическая цель для страны — это сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка.

Россия применила новейшую систему средней дальности «Орешник» 21 ноября 2024 года, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам.

Глава государства подчеркнул, что Россия применила новое оружие «Орешник» в ответ на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

Также Путин отметил, что Россия, выбирая объекты для поражения в качестве ответных мер на удары со стороны Украины, будет заранее предлагать мирным жителям и гражданам дружественных стран покинуть опасные зоны.