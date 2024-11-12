Times: премьер Британии Трасс до ухода с поста ждала «ядерных осадков» от Путина

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в последние дни своего премьерства изучала прогнозы погоды, чтобы понять, повлияет ли на Соединенное Королевство гипотетический ядерный удар по Украине. Это происходило в октябре 2022 года, сообщает газета The Times со ссылкой на обновленное издание биографии политика.

Трасс и британские власти полагали, как утверждается в статье, что осенью 2022 года президент России Владимир Путин «был настолько близок к применению ядерного оружия на Украине», что в Лондоне созвали экстренные совещания. На них обсуждали, как на Королевство может повлиять предполагаемый ядерный удар, который якобы могла нанести Россия.

Размышлениями на эту тему Трасс занималась в последние дни своего нахождения на посту председателя британского кабмина. По данным издания, тогдашний премьер изучала карты погоды и готовилась к тому, распространятся ли на Великобританию последствия возможного ядерного удара по Украине.

Так, Лиз Трасс провела «много часов, изучая спутниковые данные о погоде и направлениях ветра», говорится в автобиографии. Премьер-министр боялась, что из-за плохой погоды ожидаемое применение ядерного оружия может возыметь «прямые последствия» для ее страны, указывает Times.