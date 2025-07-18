The Times: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в Китае в сентябре

По информации издания The Times, главы России, США и Китая — Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин — могут провести встречу в Китае уже в сентябре. Ее дата может совпасть с празднованием в стране 80-й годовщины победы во Второй мировой войне, сообщает «Коммерсант» .

3 сентября на площади Тяньаньмэнь пройдет торжественный военный парад в честь годовщины. На мероприятии должны присутствовать лидеры России и Китая.

«Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности», — заявил китайский политолог Цзинь Цаньжун.

Свое участие в мероприятии уже подтвердил Путин. По словам помощника президента Юрия Ушакова, он проведет в Китае переговоры с Си Цзиньпином 2 сентября. Пекин планирует пригласить на эту встречу и Трампа. При этом последний предпочитает провести трехсторонние переговоры на территории США.