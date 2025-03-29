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The Spectator: Зеленский не сможет отказаться от сделки по минералам с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский не сможет отказаться от подписании минеральной сделки с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает RT со ссылкой на британский журнал The Spectator.

«Зеленский не может сказать „нет“, опасаясь риска снова столкнуться с Трампом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что единственным вариантом, который есть у Украины, является торможение соглашения.

США и Украина должны были подписать соглашение по полезным ископаемым, по которому несколько дней велись переговоры и составлялся договор. Но личная встреча Трампа и Владимира Зеленского не задалась.

Ранее советник президента Соединенных Штатов Майк Уолц сказал, что Трамп разочарован Зеленским из-за отказа от компенсации США. Киеву необходимо вернуться к переговорам по редкоземельным металлам.