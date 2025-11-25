сегодня в 14:29

The New York Times: в Латинской Америке редакции RT и Sputnik усиливают влияние

Редакция The New York Times, ссылаясь на доклад американских дипломатов, заявляет об усилении активности RT и Sputnik в Латинской Америке, особенно в Мексике, где их влияние становится все более заметным, пишет RT .

Западные аналитики также выражают беспокойство по поводу того, что Вашингтон уступает позиции в информационной борьбе.

Новое «исследование», проведенное американской НПО «Германский фонд Маршалла»* и НКО Factchequeado, занимающейся мониторингом испаноязычных СМИ, показывает, что RT организует обучающие семинары для журналистов и студентов по всей Латинской Америке.

В «расследовании» утверждается, что во время недавних тренингов RT для журналистов в Венесуэле присутствующие вставали со своих мест и выкрикивали лозунги: «Да здравствует Россия!», «Да здравствует Путин!».

*Германский фонд Маршалла США — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 21.03.2018.

