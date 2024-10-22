Telegraph: саммит БРИКС стал победой Путина
Саммит БРИКС в Казани свел на нет изоляцию России
Саммит БРИКС в Казани продемонстрировал дипломатическую победу президента России Владимира Путина, пишет колумнист газеты The Daily Telegraph Филип Джонстон, его слова цитирует ТАСС.
Журналист отметил, что на саммит прибыли главы 20 государств. Это стало «дипломатической победой для президента РФ Владимира Путина» и провалом изоляционистской политики Запада в отношении Москвы.
Встреча лидеров также сыграет «огромное значение с точки зрения баланса сил в мире», указано в колонке автора. В частности, государства обсудят снижение зависимости от доллара США с помощью создания общей платежной системы объединения.
Ранее РИАМО рассказывало о повестке и важности саммита БРИКС.