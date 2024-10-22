сегодня в 22:37

Саммит БРИКС в Казани свел на нет изоляцию России

Саммит БРИКС в Казани продемонстрировал дипломатическую победу президента России Владимира Путина, пишет колумнист газеты The Daily Telegraph Филип Джонстон, его слова цитирует ТАСС .

Журналист отметил, что на саммит прибыли главы 20 государств. Это стало «дипломатической победой для президента РФ Владимира Путина» и провалом изоляционистской политики Запада в отношении Москвы.

Встреча лидеров также сыграет «огромное значение с точки зрения баланса сил в мире», указано в колонке автора. В частности, государства обсудят снижение зависимости от доллара США с помощью создания общей платежной системы объединения.

Ранее РИАМО рассказывало о повестке и важности саммита БРИКС.