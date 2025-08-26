Протесты жителей Британии под флагами с крестом святого Георгия наглядно говорят о том, что страна задумывается над тем, кто она и как в ней хотят жить люди, сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegraph.

По информации издания, раньше демонстрация флага на митингах говорила о лояльности. Теперь же это говорит о том, что британцы недовольны отказом элиты от собственной нации. Это также вызвало волну негатива среди обычного населения страны.

Автор статьи подчеркнул, что обычно в Англии флаги не вызывают особых эмоций и не несут революционного смысла. Люди спокойно носят их на сумках и чехлах для подушек.

«Мы пожимаем плечами, когда разгневанные иностранцы сжигают их. Отчасти это объясняется тем, что у нас есть много других национальных символов, наиболее очевидным из которых является монархия», — заявлено в статье.

На данный момент вывешивание флагов, заявляющих о британской национальной идентичности, ставит под сомнение легитимность элиты самой страны. Более того, Англия сейчас переживает серьезные демографические, культурные, этнические и политические потрясения, сопоставимые по масштабам с началом XIX века. Отмечается, что они настолько же значимы, как и в 1960-х годах, однако ситуацию ухудшает то, что в стране нет экономического роста, способного смягчить ситуацию.