Telegram не удалил более 120 тыс. материалов по требованию Роскомнадзора

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Платформа Telegram содержит более 120 тыс. противоправных материалов, которые требует удалить Роскомнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По закону владелец сетевых ресурсов обязан удалить противоправный контент в течение суток с момента получения требования Роскомнадзора, а в некоторых случаях незамедлительно, указано в публикации.

Сейчас Telegram не исполняет предписание ведомства и обязан удалить более 120 тыс. незаконных сообщений.

Американский видеохостинг YouTube также не удалил более 60 тыс. противоправных материалов по требованию Роскомнадзора.