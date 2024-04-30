Telegram не удалил более 120 тыс. материалов по требованию Роскомнадзора
Мессенджер Telegram игнорирует требования Роскомнадзора по удалению материалов
Платформа Telegram содержит более 120 тыс. противоправных материалов, которые требует удалить Роскомнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По закону владелец сетевых ресурсов обязан удалить противоправный контент в течение суток с момента получения требования Роскомнадзора, а в некоторых случаях незамедлительно, указано в публикации.
Сейчас Telegram не исполняет предписание ведомства и обязан удалить более 120 тыс. незаконных сообщений.
Американский видеохостинг YouTube также не удалил более 60 тыс. противоправных материалов по требованию Роскомнадзора.