Тейлор Свифт поддержала демократку Харрис, назвав себя «бездетной кошатницей»

сегодня в 17:58

Американская певица Тейлор Свифт поддержала кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис в предвыборной гонке.

«Как и многие из вас, я смотрела сегодняшние дебаты. Как избиратель, я обязательно смотрю и читаю все, что могу, о предлагаемой ими политике и планах для этой страны», — написала исполнительница на своей странице в соцсети Instagram*, подписав пост «Тейлор Свифт, бездетная кошатница».

Она призвала граждан США изучить позиции кандидатов на пост главы государства по наиболее важным вопросам.

Исполнительница рассказала, что решила публично поддержать демократку после появившиеся в Сети изображений Свифт, сгенерированных нейросетью, которые поддерживают кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.

Свифт назвала Харис «одаренным лидером», вместе с которым американцы смогут добиться большего в своей стране.

Накануне состоялись первые предвыборные дебаты вице-президента США Камалы Харрис и экс-главы государства Дональда Трампа. Они прошли в Филадельфии штата Пенсильвания. «Бездетными кошатницами» Трамп называл представительниц Демократической партии США.

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