В селе Степаньково Шаховской обновляют детскую игровую площадку

сегодня в 19:08

Муниципальный округ Шаховская активно реализует программу модернизации инфраструктуры отдыха детей. Одной из ключевых инициатив стало обновление детской игровой площадки в селе Степаньково. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы идут полным ходом. Уже завершен демонтаж старого резинового покрытия, теперь специалисты приступают к удалению устаревших игровых конструкций. После завершения подготовительных мероприятий начнется установка новых игровых элементов.

Новая детская игровая зона станет безопасным и привлекательным местом для малышей. Здесь будут размещены современные горки, качели, карусели и спортивные снаряды, соответствующие высоким стандартам качества и безопасности.

Кроме того, новое покрытие обеспечит комфорт детям даже в дождливую погоду, благодаря своей устойчивости к влаге и механическим повреждениям.

Эти меры направлены на улучшение условий досуга юных жителей села и обеспечение комфортного пребывания родителей вместе с детьми.

Обновление инфраструктуры призвано повысить уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере организации детского отдыха и способствовать развитию здорового образа жизни среди подрастающего поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.