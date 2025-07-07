От усталости до вдохновения: врач объяснил, как справиться с выгоранием

Лектор Общества «Знание», врач-психотерапевт Илья Бушталлер заявил, что чтобы справиться с эмоциональным выгоранием, следует пересмотреть свои взгляды на жизнь и предпринять некоторые меры, сообщает «ФедералПресс» .

«Выгорание — это не просто усталость. Это сигнал, что ресурсы на исходе и нужно менять подход», — сказал доктор.

По его словам, начинать путь к выздоровлению следует с небольшой, посильной заботы о себе. Во-первых, стоит сократить количество задач и дать себе время на отдых, во-вторых, можно изменить способы достижения целей.

Лучше отказаться от привычки давить на себя в пользу бережного тайм-менеджмента: разбить день на интервалы, сокращать время общения и делать паузы в работе.

Еще одна важная проблема — это стремление все контролировать. Человек, который стремится постоянно демонстрировать успех, закрывает глаза на собственную усталость и вредит сам себе.

Тщательная забота о себе творит чудеса, и в один прекрасный день вы обнаружите, что снова чувствуете себя живым и вдохновлены на новые пути и дела, заключил Бушталлер.