ФРП Подмосковья предоставил бизнесу займы почти на 360 млн рублей

Во втором квартале этого года фонд развития промышленности Московской области (ФРП МО) предоставил предприятиям региона льготные займы на сумму около 360 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Во II квартале этого года ФРП МО предоставил подмосковному бизнесу 359 млн рублей на развитие предприятий. Средства пойдут на реализацию 6 инвестиционных проектов общим объемом вложений более 1,5 млрд рублей. Благодаря их реализации в регионе появятся свыше 130 новых рабочих мест», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, компании «Молирен» был предоставлен заем размером 85 млн рублей, покрывающий порядка 20% расходов на реализацию инвестпроекта. В результате предприятие расширит производство и запустит переработку продуктов из молибдена и рения в Шатуре. Годовая мощность превысит 350 тонн в год.

Зампредседателя добавила, что всего с начала текущего года подмосковный ФРП выдал 10 льготных займов на общую сумму 688 млн рублей. Совокупные инвестиции в проекты составляют 2,7 млрд рублей, будет создано порядка 300 рабочих мест.

Кроме этого, в июне подмосковные производители получили гранты от ФРП МО на сумму 350 млн рублей. Средства были выделены в рамках программы субсидирования части процентных ставок по кредитам, направленным на приобретение и создание основных производственных средств.

Подмосковные промышленники могут получить займы в ФРП Подмосковья по льготным ставкам — от 0,5% до 5% годовых на срок до 7 лет. Узнать больше о программах ФРП МО можно на сайте: https://frpmo.ru/.

Кроме этого, промышленные предприятия могут получить займы в ФРП РФ по льготным ставкам — 3% и 5% годовых. Ознакомиться с программами можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.