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Подмосковные школьники завоевали два золота на Всероссийских чемпионатах

По итогам межрегиональных этапов чемпионата «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий Московская область завоевала две золотые медали в юниорской категории. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Первое золото принес Иван Родиончев — учащийся Раменской школы № 5. Он стал победителем в компетенции «Мехатроника» на площадке чемпионата «Профессионалы» в Москве. В рамках соревнований Иван продемонстрировал комплексные знания в области механики, электроники и программирования.

Вторую победу одержал Матвей Летуновский — ученик физтех-лицея им. П. Л. Капицы. Он стал лучшим в компетенции «Интеллектуальные системы агропроизводства» на этапе чемпионата высоких технологий. Соревнования прошли в Великом Новгороде. Школьник применял искусственный интеллект, анализировал данные и использовал автоматизированные системы в сельском хозяйстве.

Такой успех свидетельствует о высоком уровне преподавания точных наук в общеобразовательных организациях Подмосковья.

В ведомстве подчеркнули, что это стало возможным благодаря выстроенной в регионе системе профессиональной ориентации и раннего выявления талантов. Победы школьников отражают стратегические результаты комплексной работы по развитию инженерного образования и научно-технического творчества среди молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.