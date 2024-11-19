Тегеран готовит визит президента Ирана в Москву

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Иран выбирает время для визита президента Масуда Пезешкиана в Москву

Иран выбирает время для визита президента Масуда Пезешкиана в Москву для подписания соглашения о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между двумя странами, сообщил РИА Новости посол Исламской республики в Москве Казем Джалали.

«Мы работаем с российской стороной, чтобы мы могли найти подходящее время для визита Масуда Пезешкиана в Москву», — сказал иранский дипломат.

Посол добавил, что документ планировал подписать президент республики Эбрахим Раиси, но он погиб в авиакатастрофе.

Раиси разбился во время жесткой посадки правительственного вертолета 19 мая 2024 года. Причиной трагедии стали плохие погодные условия.

Пезешкиан выиграл президентские выборы в Иране 6 июля 2024 года. Ранее он занимал пост министра здравоохранения страны.

Ранее соглашение о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве заключили Россия и КНДР.