Такер Карлсон назвал конфискацию активов РФ кражей
Карлсон: США примут законопроект о замороженных активах России для их кражи
Журналист Такер Карлсон отметил, что Вашингтон планирует принять законопроект о конфискации замороженных активов РФ фактически для их передачи Киеву, поскольку так правящему классу в США легче будет «похищать» их, сообщает ТАСС.
По словам журналиста, законопроект позволит американскому лидеру Джо Байдену направить замороженные активы из России в специальный фонд для Украины.
Это будет 8 млрд долларов, которые правительство США только что украло у российских граждан без суда.
Такер Карлсон
Журналист
Карлсон рассказал, что деньги отправляют на Украину. Так правящему классу Америки легче воровать.