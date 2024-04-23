Такер Карлсон назвал конфискацию активов РФ кражей

Карлсон: США примут законопроект о замороженных активах России для их кражи

Журналист Такер Карлсон отметил, что Вашингтон планирует принять законопроект о конфискации замороженных активов РФ фактически для их передачи Киеву, поскольку так правящему классу в США легче будет «похищать» их, сообщает ТАСС.