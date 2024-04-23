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Такер Карлсон назвал конфискацию активов РФ кражей

Карлсон: США примут законопроект о замороженных активах России для их кражи
Политика

Журналист Такер Карлсон отметил, что Вашингтон планирует принять законопроект о конфискации замороженных активов РФ фактически для их передачи Киеву, поскольку так правящему классу в США легче будет «похищать» их, сообщает ТАСС.

По словам журналиста, законопроект позволит американскому лидеру Джо Байдену направить замороженные активы из России в специальный фонд для Украины.

Это будет 8 млрд долларов, которые правительство США только что украло у российских граждан без суда.

Такер Карлсон

Журналист

Карлсон рассказал, что деньги отправляют на Украину. Так правящему классу Америки легче воровать.