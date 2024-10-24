Сын экс-президента Украины Януковича получил гражданство РФ

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Сын бывшего украинского президента Виктора Януковича Александр официально стал гражданином РФ. Ему выдали паспорт, сообщает РИА Новости .

Получение Януковичем-младшим гражданства подтверждают данные госреестра.

У Александра есть свое дело в России. В 2014 году он открыл в Санкт-Петербурге фирму, которая управляет различными финансово-промышленными группами.

Ранее Канада ввела санкции против Виктора Януковича. Помимо него, под ограничения попал ряд других лиц.