Daily Mail: Хантер Байден взял в долг 17 млн долларов и уехал из США

Сын бывшего президента Соединенных Штатов Хантер Байден взял в долг 17 млн долларов и уехал из страны, сообщает британское издание The Daily Mail .

Согласно данным из судебного документа, адвокаты из юридической фирмы Winston & Strawn LLP подали в суд на своего клиента Хантера Байдена. Представители компании утверждают, что сын экс-главы Белого дома не оплатил счета на сумму, «значительно превышающую 50 000 долларов».

При этом в 2025 году Хантер заявил, что его задолженность составила 17 млн долларов. В документе указано, что проживающий за границей Хантер Байден «не может себе позволить» погасить задолженность.

Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал Джо Байдена глупым президентом, которому не следовало вмешиваться в конфликт на Украине и выделять помощь Киеву.

