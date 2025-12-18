сегодня в 14:37

По заявлению российской Службы внешней разведки (СВР), свыше 50% граждан Украины согласны на признание новых регионов России в обмен на прекращение боев, сообщает RT .

«Признать суверенитет России над занятыми территориями ради прекращения огня готовы уже свыше половины украинцев», — отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что количество сторонников такого решения демонстрирует устойчивую тенденцию к увеличению.

Кроме того, в СВР указывают на то, что развернувшийся на Украине коррупционный скандал негативно влияет на боевой настрой личного состава украинской армии.

Разведка также сообщила о растущем дезертирстве среди недавно мобилизованных военнослужащих ВСУ, которые не хотят рисковать жизнью ради личного обогащения Владимира Зеленского.

