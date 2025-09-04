СВС: Китай пытается занять лидирующую роль в формировании нового миропорядка

Китай пытается стать лидером в формировании нового миропорядка, в то время как США постепенно лишаются союзников. Об этом заявил канадский телеканал СВС, сообщает ТАСС .

СВС привел в пример саммит ШОС в Китае, в котором в том числе принял участие президент РФ Владимир Путин и лидеры еще более чем 20 государств, и на «пышный китайский военный парад» в честь 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны.

Телеканал указал на то, что эти события могли стать «сигналом о попытке смены мирового порядка». По его мнению, таким способом Китай продемонстрировал свою лидирующую роль в этом процессе.

СВС подчеркнул, что все это происходит на фоне того, что Соединенные Штаты продолжают «терять союзников».

Саммит ШОС проходил в Китае 31 августа — 1 сентября, а парад в честь 80-летия окончания Второй мировой войны — 3 сентября. С трибун на парадом наблюдали президент РФ Владимир Путин, китайский лидер Си Цзиньпин и глава КНДР Ким Чен Ын.